Ростов-на-Дону, , 13:52 — REGNUM Более трёх тысяч ростовских школьников приняли участие в акции «Письмо в Бессмертный полк», написав послание своему герою. Работы ребят объединили в экспозицию, сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

«Более трех тысяч школьников написали письма своим родственникам-участникам Великой Отечественной войны. В каждом послании — искренние трогательные обещания сохранить и передать память», — написал градоначальник в Instagram.

ИА REGNUM напоминает, что в 2020 году шествие «Бессмертного полка» в очном формате было отменено. Однако акция состоялась в режиме онлайн. Старт шествию дал донской губернатор Василий Голубев в Instagram.