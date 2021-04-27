Джакарта, , 13:51 — REGNUM Правительство Индонезии представило план по закупке спасательного корабля для подводных лодок, сообщает Kompas.

В попытке эвакуировать затонувшее судно Nanggala-402 спасательный корабль MV Swift Rescue, принадлежащий Сингапуру, внесло большой вклад в обнаружение местоположения судна. Благодаря судну удалось определить, что подлодка развалилась на три части и находится на глубине 853 метров.

Как сообщало ИА REGNUM, штаб ВМФ Индонезии пригласил экспертов по подводным лодкам для расследования гибели судна Nanggala-402.

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