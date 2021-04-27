Москва, , 13:51 — REGNUM Судебное следствие в отношении бывших полицейских, обвиняемых в превышении должностных полномочий по делу журналиста Ивана Голунова, завершено. Об этом было объявлено 27 апреля в Мосгорсуде.

«Суд постановил, что судебное следствие окончено», — заявил судья.

В этот же день прокурор должен запросить наказание для экс-полицейских, которых обвиняют в фальсификации дела против журналиста. Прения будут закрытыми.

Как сообщало ИА REGNUM, Голунова признали потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. По версии следствия, журналисту подбросили наркотики ради повышения служебных показателей. Арест обвиняемым ранее продлили до 20 июля.