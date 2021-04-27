Ереван, , 13:53 — REGNUM Обвинение заместителю начальника генштаба ВС Армении Андранику Макаряну в халатном отношении к службе, которое причинило существенный вред, предъявил следственный комитет (СК) республики. Об этом 27 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

«В отношении Макаряна избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Предварительное следствие продолжается», — приводит сообщение пресс-службы армянский новостной портал Tert.am.

Также указывается, что обвинение Макаряну предъявлено по признакам части 3 статьи 376 УК Армении («Халатное отношение начальника или должностного лица к службе, причинившее существенный вред»).

Как передавало ИА REGNUM, ранее в армянском минобороны сообщили, что участия вооруженных сил (ВС) Армении в учениях НАТО Defender Europe 21 не планируется.