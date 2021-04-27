Воронеж, , 13:51 — REGNUM В Воронежской области следственные органы завершили следствие по уголовному делу в отношении 36-летнего уроженца Оренбургской области, он обвиняется в убийстве своего приятеля. Об этом сообщила 27 апреля корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по региону Ольга Бовт.

Жертвой стал 32-летний знакомый обвиняемого, который в сентябре 2020 года приехал к нему из Оренбургской области в гости. По версии следствия, 5 сентября 2020 года мужчины распивали спиртные напитки во дворе дома садоводческого товарищества в Рамонском районе. Ночью на автомобиле хозяина они отъехали от дачного дома на соседнюю улицу, там приняли наркотические средства. Гостю стало плохо, обвиняемый вытащил знакомого из машины и попытался привести в чувства, но тот не подавал признаков жизни. Решив, что его приятель скончался, мужчина испугался и решил спрятать тело. В салон машины затащить его он не смог, тогда обвиняемый обвязал вокруг тела друга буксировочный трос и стал тянуть его. Петля троса съехала с туловища на шею, и задушила мужчину. Именно асфиксия стала причиной смерти 32-летнего мужчины, согласно заключению экспертизы.

Тело друга обвиняемый всё-таки вывез в лесополосу рядом с трассой М4 «Дон». Он также сжег свою одежду и избавился от троса, подкинул мобильный телефон товарища в проезжающий рейсовый автобус. Через пару дней тело 32-летнего мужчины случайно обнаружил остановившийся в посадке для отдыха автомобилист.

В ходе следствия обвиняемый вину не признал, он утверждал, что не планировал убивать знакомого. В ближайшее время дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.