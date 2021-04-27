Москва, , 13:50 — REGNUM Ситуация на рынке топлива является стабильной, а биржевые объёмы находятся на достаточном уровне. Об этом заявил журналистам заместитель министра энергетики Павел Сорокин в кулуарах «Национального нефтегазового форума — 2021», сообщает ТАСС.

«Сейчас ситуация стабильная на рынке, объемы на бирже более чем достаточные», — сказал Сорокин.

По его словам, цена на заправках «не растёт».

Сорокин также подчеркнул, что ключевым шагом для регулирования положения на топливном рынке на сегодняшний день является демпферный механизм, а все другие меры будут активизироваться в случае необходимости.