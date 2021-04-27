Саратов, , 13:57 — REGNUM В администрации Саратова 27 апреля подписаны соглашения о возможном преобразовании Михайловского, Соколовского и Краснооктябрьского муниципальных образований путем объединения с муниципальным образованием «Город Саратов».

Ранее подобная процедура прошла в Рыбушанском, Синеньском, Багаевском муниципальных образованиях и в муниципальном образовании Красный Текстильщик.

По мнению главы города Михаила Исаева, развитие в целом позволит улучшить качество жизни населения уже в текущем году. Теперь предстоят встречи с жителями поселков, депутатским корпусом, профессиональным сообществом. Будет изучаться имеющаяся инфраструктура и планирование необходимых юридических процедур.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове в марте состоялись публичные слушания, во время которых горожане одобрили объединение еще двух муниципальных образований с территорией областного центра.

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