Тбилиси, , 13:51 — REGNUM Новым председателем парламента Грузии стал член правящей партии «Грузинская мечта» Каха Кучава. Об этом сообщает грузинское «Общественное телевидение».

По данным журналистов, голосование за Кучаву проходило сегодня, 27 апреля. За его назначение председателем парламента проголосовали 86 депутатов, против — шесть.

«Вместе мы должны укрепить уверенность международных партнеров в том, что Грузия всегда будет придерживаться избранного курса и всегда будет стабильной опорой для Запада в регионе», — заявил, выступая перед депутатами новый спикер.

Напомним, предыдущий спикер парламента Арчил Талаквадзе ушёл с этого поста 24 апреля. Он заявил, что этот пост должен занимать тот, кто будет вести «нейтральную» работу в отношении оппозиционных партий.

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