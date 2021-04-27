Лондон, , 13:48 — REGNUM Шотландский теннисист, бывшая первая ракетка мира Энди Маррей будет участвовать в квалификации на Открытом чемпионате Франции — Roland Garros. Об этом 27 апреля сообщил журналист Михал Самульски в Twitter.

Маррей заявился в квалификацию турнира, где будет посеян под 16-м номером.

Квалификация Открытого чемпионата Франции должна состояться с 24 по 28 мая. Турнир в основной сетке пройдёт с 30 мая по 13 июня.

В текущем сезоне Маррей играл на турнирах в Монпелье и Роттердаме, но не проходил дальше второго круга. В рейтинге он занимает 121-е место.

Читайте также: Рублёв обыграл Энди Маррея на турнире в Роттердаме