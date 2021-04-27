Уфа, , 13:50 — REGNUM Дежурные группы в детских садах будут работать с 4 по 7 мая в Башкирии. Об этом 27 апреля сообщает пресс-служба министерства образования и науки региона.

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Сообщается, что по вопросу посещения дежурной группы в эти дни родителям нужно обратиться к руководителю детского сада. Дежурные группы будут работать при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм для недопущения распространения коронавируса.

Отмечается, что в этот период времени в школах Башкирии уроки проводиться не будут.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 4 по 7 мая 2021 года включительно будут нерабочими днями с сохранением за работниками зарплаты.