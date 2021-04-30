30 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

Владимир Станулевич, , 08:41 — REGNUM Ракульский погост со ссылкой на церковные источники в книге «Краткая история церковных приходов Архангельской епархии» назван первым поселением новгородцев на Северной Двине. Так ли это, с документами в руках никто уже доказать не может, как и то, что это не так. Впервые Ракула упомянута в известной грамоте новгородского князя Святослава 1137 года, где говорится «Урядил есмь аз святей Софии и написал Никола князь Новгородский Святослав: …на Ракуле 3 (сорочка)», что значило налог в пользу собора Святой Софии.

В Ракулу, на правый берег Северной Двины, удобнее попадать на моторке от пристани левобережного села Копачево Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Ракульский погост встречает лодками на берегу Северной Двины сочящимся множеством родников Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Все дома стоят фасадами к церквям Владимир Станулевич © ИА REGNUM

К концу XIX века в приход входило 19 деревень, с 515 душами мужского и 655 женского. Первую деревянную церковь здесь поставили примерно в начале XIII века, по благословенной грамоте новгородского архиепископа Иоанна. Она на удивление простояла 500 лет и была разобрана за крайней ветхостью. На том же месте в начале XVIII века поставлена была вторая Воскресенская церковь, затем сгоревшая. Третья деревянная, освященная в 1766 году, стоит до сих пор.

Деревянная Воскресенская церковь – третья по счету на этом месте Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Первая Воскресенская была поставлена еще в начале XIII века Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Только внутри церкви становится заметно, как она покосилась набок Владимир Станулевич © ИА REGNUM В храме всего несколько икон с ликами Богородицы, Николая Чудотворца, сюда очень редко приезжает священник Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Каменная Покровская церковь была построена на месте деревянной в начале XX века, и была известна двумя достопримечательностями — Никольским приделом, устроенным в память спасения жизни императора Александра Третьего, жены Марии Федоровны и их детей 17 октября 1888 года при крушении царского поезда.

Каменная Покровская – шестая на этом месте. До нее здесь стояли, меняя друг друга, пять деревянных церквей Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Второе — уникальный своей конструкцией иконостас Покровской церкви, перенесенный из Холмогор. Иконы все были греческого письма, с изображениями земной жизни Иисуса Христа. Две из них, со Знамением Божией Матери и Благоразумным Разбойником, чудесно спасаемы из горящих церквей еще в XVI веке.

Каменная церковь была поставлена на средства лесозаводчика, уроженца Ракулы, Андрея Степановича Чудинова, уехавшего по делам в 1919 году во Францию, да там и оставшегося. После Гражданской войны один ракульский активист обратился к нему за помощью, на что Чудинов ответил письмом: «Имейте в виду, что я с советским строем ни на какие комбинации не пойду. Пока мне не будет возвращена собственность, какую я имел в России, и не будет полной неприкосновенности личности, свободы слова и печати, я не вернусь домой, хотя мне и скучно без родины…».

Ранее иконостас Покровской церкви стоял в одной из холмогорских церквей Владимир Станулевич © ИА REGNUM

В иконостасе находились две иконы, чудом спасаемые при пожарах, – Знамение Богородицы и Благоразумный Разбойник Владимир Станулевич © ИА REGNUM

А. Чудинову через газету ответил бывший командир партизанского отряда Иван Боговой: «Сидите себе во Франции. Пока там еще у власти буржуазия, и твердо себе запомните, что тех «свобод», о которых вы твердите как дурак-попугай, вам не дождаться. У нас никогда не будет свободы слова и печати для врагов трудящихся. У нас никогда не будет того, чтобы вы, Андрей Степанович, сделались хозяином завода, снова смогли жиреть за счет бедности рабочих и крестьян».

Покровская церковь частично разобрали в 1930-е годы Владимир Станулевич © ИА REGNUM

А. Чудинов умер во Франции, место захоронения неизвестно. И. Богового расстреляли в 1937 году. Покровскую церковь в 1930-х частично разобрали на кирпич, из которого построили ограду стадиона «Динамо» в Архангельске. Ни одной иконы из Покровской церкви в хранилищах областного музея изобразительных искусств, куда их свозили из закрытых церквей, не сохранилось. События 1991 года обесценили слова Ивана Богового — «у нас никогда не будет хозяев заводов».

Дом лесозаводчика Чудинова напротив церкви им поставленной Владимир Станулевич © ИА REGNUM Дом Чудинова — высокий двухэтажный особняк Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Местный жители помнят и чтят Чудинова. Некоторые из них – его дальние родственники Владимир Станулевич © ИА REGNUM Встречаются и очень колоритные персонажи Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Покидая Ракульский Погост, чтобы переправиться в левобережную Ракулу, мы идем на берег, куда прибыла очередная моторка из Копачева с туристами на борту Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Пару лет назад Ракула прославилась историей с ремонтом аварийной часовни Николая Чудотворца. Прихожане скинулись и обшили падающую часовню сайдингом, что вызвало возмущение реставраторов и их заявление в полицию. Однако прокуратура не усмотрела в спасении часовни состава преступления, и местных бабушек не посадили.

На левом берегу деревни Ракула прославившаяся скандалом с ремонтом аварийной часовня XVIII века Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Прихожане обшили ее сайдингом, что сподвигло реставраторов написать на них в полицию по поводу незаконных действий Владимир Станулевич © ИА REGNUM Ракуле официально 884 года, хотя возраст ее гораздо старше Владимир Станулевич © ИА REGNUM

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