Сеул, , 08:43 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин направил письмо индонезийскому коллеге Джоко Видодо, в котором выразил глубокие соболезнования индонезийскому народу в связи с гибелью членов экипажа подводной лодки Nanggala, затонувшей в Балтийском море. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представительницу администрации южнокорейского президента Пак Кён Ми.

По её словам, глава государства выразил сожаления по поводу жертв трагедии. Глубокие соболезнования президенту Индонезии и всему индонезийскому народу, а также пожелал как можно скорее преодолеть боль трагедии.

Напомним, что ранее свои соболезнования выразили министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён и министр обороны Со Ук.

Напомним, что подлодка ВМС Индонезии Nanggala перестала выходить на связь 21 апреля во время учений у берегов острова Бали. На борту находились как минимум 53 человека. А 25 апреля военные сообщили об обнаружении субмарины с погибшими членами экипажа.