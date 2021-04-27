Посёлок городского типа Красное-на-Волге, Костромская область, 27 апреля, 2021, 14:11 — ИА Регнум. Губернатор Костромской области Сергей Ситников призвал департамент здравоохранения прививать селян перед майскими праздниками в режиме «ошпаренной кошки». Об этом сообщает ГТРК «Кострома».

Наталья Диева Вакцина

По данным на 26 апреля прививки от COVID-19 сделали 19% или 17 тысяч жителей сёл и деревень в Костромской области. Для того чтобы пережить длинные майские выходные и летний период без повышенных рисков, депздраву необходимо ускориться как минимум в пять раз и привить 86 тысяч селян.

«В течение 10-дневных майских выходных мы можем получить очень плохие примеры инфицирования пожилых граждан в сельской местности. У вас есть еще трое-пятеро суток. Как хотите, в режиме ошпаренной кошки, но вакцинацию на селе проводить! В первую очередь в максимально удаленных деревнях, куда прибывают гости. В первую очередь там! В первую очередь там, где нет ФАПов», — сказал Ситников.

О необходимости увеличения темпов вакцинации граждан на селе в Костромской области говорится не в первый раз. В последний раз губернатор поручал региональному департаменту здравоохранения привить всех желающих в деревнях и посёлках области в начале марта.

По последним данным, актуальным на 20 апреля в Костромской области две прививки вакциной «Спутник V» сделали «более 33 тысяч человек», или 5,3% от численности населения региона.