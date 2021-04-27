Красногорск, , 13:49 — REGNUM С лета 2021 года работа скорой медицинской помощи в Подмосковье будет переведена на IP-телефонию. Об этом 27 апреля сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям, передает корреспондент ИА REGNUM.

«С лета мы переведем скорую помощь на айпи-телефонию. Цель — не потерять ни один звонок. Если оператор в муниципалитете не возьмет трубку, звонок будет переадресован в областную службу», — сказал глава региона.

Также он обратил внимание на то, что в регионе ведется строительство новых медицинских учреждений. Так с начала 2021 года в Подмосковье было открыто две новых поликлиники в Химках и Мытищах. И на этом работа не заканчивается.

«До конца года начнут работать еще четыре — две в Красногорске и две в Подольске. Начитаем строить поликлиники в Домодедово, Коломне, Реутове и Раменском», — сказал Воробьев.

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