Москва, , 13:47 — REGNUM Бразильский рынок вакцин является очень важным для американских поставщиков, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «Универ Капитал» Сергей Дроздов.

«Мало того, что это самая многонаселенная страна Южной Америки (свыше 200 млн человек), так еще и самая богатая в регионе.

При этом в самих США значительная часть населения уже привита, а оставшиеся не спешат с вакцинированием, и нужно искать новые рынки, желательно близкие и высокоемкие.

Разумеется, лоббисты интересов американских производителей используют все доступные ресурсы, в том числе и связи с бразильскими медицинскими чиновниками, для того, чтобы не допустить на этот рынок российскую вакцину.

К сожалению, российские компании не настолько влиятельны, чтобы что-то всерьез противопоставить американскому влиянию на Бразилию», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, разработчики российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» назвали политическим решение о запрете на ввоз препарата в Бразилию.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна или сезонность? – все новости»

Читайте также: Создатели «Спутника V» назвали политическим запрет Бразилии на ввоз вакцины