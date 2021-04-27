Челябинск, , 13:41 — REGNUM В Челябинске на одном из рынков изъяли 43 коробки яблок сомнительного происхождения общим весом 516 кг. Об этом сообщает областное управление Россельхознадзора.

Товар был обнаружен в ходе рейда совместно с сотрудниками Челябинской таможни. На коробках было написано, что яблоки выросли в Белоруссии. При этом у продавца не нашлось документов, подтверждающих их происхождение. Кроме того, организация-производитель не входит в перечень предприятий, имеющих право поставлять свежие яблоки в Россию.

27 апреля товар был уничтожен. А продавца ожидает наказание за нарушение порядка ввоза подкарантинной продукции. Дело передано в прокуратуру.