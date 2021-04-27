Москва, , 13:40 — REGNUM В жизни случаются разные ситуации: можно просто попасть под сокращение, а можно понять, что нет желания дальше двигаться в избранной профессии. Да и пандемия коронавируса многих оставила без рабочих мест. Только вот ипотека на 20 лет вряд ли будет ждать улучшения финансовой ситуации заёмщика. О том, что делать, если доход потерян, а ипотека осталась, корреспонденту ИА REGNUM рассказала адвокат, эксперт в сфере жилищного права Людмила Никифорова:

«Варианты действий зависят от того, по какой причине заёмщик лишился дохода: по собственной инициативе или в связи с трудной жизненной ситуацией. Если увольнение по собственному желанию, тут государство никак не защитит, надо предпринимать самостоятельные действия:

искать варианты дополнительного дохода на время поиска другой работы;

сдать квартиру в аренду, и на это время переехать жить к родственникам (тогда ипотеку можно оплачивать деньгами арендаторов);

взять разрешение у банка на самостоятельную реализацию предмета залога (ипотечной квартиры);

реструктуризировать ипотечный кредит, увеличив его срок и снизив сумму ежемесячного платежа.

Если же заемщик попал в трудную жизненную ситуацию, и увольнение было вынужденным, приходят на помощь «ипотечные каникулы». Закон вступил в действие 31 июля 2019 года (Федеральный закон от 01.05.2019 г. № 76-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа, которые заключены с заемщиком — физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой, по требованию заемщика»).

Для получения отсрочки оплаты ипотеки одновременно должны соблюдаться определенные условия:

размер кредита не превышает максимальный размер кредита, установленный правительством РФ; условия такого кредитного договора ранее не изменялись по требованию заемщика; предметом ипотеки является жилое помещение, являющееся единственным пригодным для постоянного проживания заемщика (не учитывается доля заемщика в другом жилом помещении, если она не превышает учетную норму обеспеченности жилой площадью); заемщик на день направления требования, указанного в настоящей части, находится в трудной жизненной ситуации.

К трудным жизненным ситуациям относятся:

регистрация заемщика в качестве безработного гражданина, который не имеет заработка, в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы; признание заемщика инвалидом I или II группы; временная нетрудоспособность заемщика сроком более двух месяцев подряд; снижение дохода заемщика более чем на 30% по сравнению с доходом за 12 месяцев, если при этом размер ежемесячных платежей заемщика по ипотеке превышает 50% от среднемесячного дохода заемщика; увеличение количества лиц, находящихся на иждивении у заемщика (несовершеннолетних детей, членов семьи, признанных инвалидами I или II группы, лиц, находящихся под опекой или попечительством заемщика).

В этом случае одновременно должен снизиться доход заемщика более чем на 20% по сравнению с доходом за 12 месяцев. При этом размер среднемесячных выплат по ипотеке превышает 40% дохода заемщика. Льготный период (ипотечные каникулы) может длиться не больше 6 месяцев. Конкретный срок заемщик сам указывает в своем заявлении. Для их назначения нужно подать заявление своему кредитору (банку).

К нему нужно приложить подтверждающие документы или выдать банку доверенность и согласие на запрос этих документов:

выписка из ЕГРН — для подтверждения того, что жилое помещение является для вас единственным;

выписка службы занятости для того, чтобы подтвердить статус безработного; справка об инвалидности;

листок нетрудоспособности (больничный лист);

справка 2-НДФЛ за последние два года;

свидетельство о рождении, свидетельство об усыновлении (удочерении), акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя. Заявление заемщика рассматривается банком не более 10 дней.

Если через 10 дней не получено уведомление банка, то «ипотечные каникулы» считаются установленными на срок, указанный в заявлении заемщика. Во время льготного периода банк не может потребовать досрочно исполнить обязательство или обратить взыскание на предмет залога, а также обязан направить заемщику новый график платежей на этот период.

Во время «каникул» платежи по ипотеке заемщиком не вносятся, все эти платежи переносятся на срок после уплаты по графику, на этот срок продлевается график платежей. Но при желании и возможности заемщик может вносить любые платежи и даже войти в график. Самое важное в законе об «ипотечных каникулах», что банк обязан их предоставить, если заемщик соответствует всем требованиям.

Что хотелось бы сказать в завершение — не стоит прятаться от банка, если в вашей жизни случилась непредвиденная ситуация. Банк не становится в этот период вашим врагом, он сам заинтересован в том, чтобы обязательства были исполнены. Потому что продавать ипотечную квартиру через приставов непросто и невыгодно и банку, и вам».

Напомним, согласно результатам опроса,проведенного онлайн-супермаркетом ипотеки Online-Ipoteka, около 15% заявителей решают арендовать жилье, отказавшись от ипотеки. Опрос провели среди 7,5 тыс. потребителей финансовых услуг в Москве и регионах России, информируют «Известия».