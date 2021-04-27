Ташкент, 27 апреля 2021, 13:40 — REGNUM Один человек погиб в результате взрыва бытового газа в городе Нурафшан Ташкентской области Узбекистана, сообщили 27 апреля в телеграм-канале компании «Худугазтаминот».
По данным компании, взрыв произошел из-за нарушения целостности трубы для подачи газа. Хозяин квартиры отсоединил приборы учета и состыковал газовые трубы с использованием канализационного сифона.
В ненадежном соединении труб произошла утечка газа. В компании призвали граждан Узбекистана не использовать нестандартное газовое оборудование и самодельные приспособления.
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