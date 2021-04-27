Воронеж, , 13:40 — REGNUM Доследственная проверка начата следственными органами после нападения стая собак на 11-летнего мальчика в Воронеже. Об этом сообщила корреспонденту ИА REGNUM 27 апреля старший помощник руководителя СУ СКР по Воронежской области Ольга Бовт.

Ранее местные СМИ сообщили, что 26 апреля во дворе дома на улице 9 Января города Воронежа на 11-летнего мальчика напали бездомные собаки. Одна из них укусила мальчика за ногу.

В СК намерены в рамках проверки дать правовую оценку сложившейся ситуации, в том числе действиям должностных лиц органов местного самоуправления, ответственных за организацию работы по отлову беспризорных животных.

Как отмечает ИА REGNUM, за последнее время жители Воронежа жалуются на появление в различных районах стай агрессивных бродячих собак, были и случаи нападения на людей.

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