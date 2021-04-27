Чебоксары, , 13:40 — REGNUM В Чебоксарах праздничного салюта в День Победы не будет. Причина — пандемия коронавируса, сообщает центр управления городом на своей странице в «Инстаграмме».

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В центре констатируют, что последнюю неделю чаще всего спрашивают о том, планируется ли организовать праздничный салют 9 мая.

«Жаль, что салюта не будет, но это одна их мер против распространения коронавируса. Зато онлайн можно будет посмотреть парад военной техники», — говорится в сообщении.

Ранее чувашские власти заявляли, что окончательное решение о проведении массовых мероприятий 9 мая, включая праздничный салют, будет принято 25 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая парад Победы в Чебоксарах пройдёт без приглашения лиц старше 65 лет, ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. При этом он пройдёт не на реконструированной Красной площади, а на площади Республики. Все участники сдадут тесты на коронавирус.

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