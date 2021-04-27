Уфа, , 13:39 — REGNUM Дожди со снегом ожидаются в Башкирии. Об этом 27 апреля сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Сообщается, что ночью и утром 28 и 29 апреля в некоторых районах Башкирии ожидается дождь со снегом. Столбик термометра ночью может опуститься до — 1 °C, а днем температура воздуха может прогреться до 14 °C.

Отмечается, что днем 28 апреля в регионе ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду.

Сотрудники ГУ МЧС по региону рекомендуют жителями при усилении ветра ограничить выход из зданий.