Ярославль, 27 апреля, 2021, 13:38 — ИА Регнум. В школах и детских садах Ярославской области выпускные пройдут в очном режиме, но с некоторыми ограничениями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Выпускной в Ярославле

Присутствовать на праздниках разрешили после многократных обращений родителей

«По разъяснениям Роспотребнадзора, запрета на проведение праздничных мероприятий в рамках одной группы или класса не установлено. Решение о формате утренника или выпускного принимает руководитель дошкольного учреждения с учетом ситуации в конкретном детском саду. Сохраняется требование проведения мероприятий в рамках только одной группы и строгого соблюдения санитарных правил: обязательной термометрией, использованием антисептика, средств индивидуальной защиты, сохранением социальной дистанции, исключением из числа гостей бабушек и дедушек возраста 65+. Что касается школьных выпускных, то запрет на проведение массовых общешкольных мероприятий сохраняется. Поздравить выпускников с окончанием школы в образовательных организациях можно в рамках одного класса, даты школа определяет самостоятельно», — сказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.

Проведение торжеств возможно только с учётом санитарных требований.