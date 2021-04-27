Берлин, , 13:37 — REGNUM В «критическую точку» урегулирование в Донбассе завела политика Германии и Франции, которые пошли по пути потакания киевским властям, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 27 апреля, комментируя высказывания министра иностранных дел Германии Хайко Мааса.

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Как сообщалось ранее, Маас заявил, что «нормандский формат» и минский процесс находятся на критическом этапе» и «скоро будет ясно, будут ли когда-либо полностью реализованы Минские соглашения» или же конфликт в Донбассе станет «замороженным».

» Данное заявление главы МИД ФРГ Мааса подтверждает наличие у западных участников «нормандской четвёрки» и, конечно, у самой Украины желания вытеснить Донецк и Луганск из процесса урегулирования конфликта в Донбассе, представить дело таким образом, что речь идёт об украинско-российском конфликте.

Этот подход лжив, поскольку в 2014 году Киев начал военную операцию не против России, а против жителей своих Донецкой и Луганской областей, отказавшихся признать результаты произошедшего в столице Украины госпереворота и подчиниться власти украинских шовинистов. Это их он бомбил и расстреливал.

В 2015 году, не сумев достичь своих целей военным путем, Киев вынужден был пойти на совместное с Донецком и Луганском подписание в Минске пакета документов по урегулированию. Тот факт, что тогда сложился четырехсторонний украино-германо-французско-российский формат надзора за ходом урегулирования, позже получивший название нормандского, ни в коем случае не снижает значимость деятельности Трёхсторонней контактной группы. Наоборот, не будет непосредственной совместной работы Киева, Донецка и Луганска в Минске, теряется смысл существования «нормандского формата».