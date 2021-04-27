Казань, , 13:57 — REGNUM В Татарии предстоящие сутки ожидается усиление ветра, на отдельных участках дорог возможна гололедица. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 апреля в республиканском Гидрометцентре.

Так, утром и днем 28 апреля прогнозируется сильный западный ветер порывами до 20 м/с. В ночные и утренние часы на отдельных участках региональных дорог возможно образование гололедицы.

Минимальная температура воздуха ночью составит −2…+3, днем — от +7 до +12 градусов. Возможны осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом. Похожая погодная картина сохранится до конца апреля.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии с 26 апреля до 16 мая действует особый противопожарный режим. На этот период запрещено разведение костров и других пожароопасных работ.

Читайте также: В Казани с начала года произошло более 300 пожаров