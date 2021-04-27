Верхний Тагил, Свердловская область, , 13:39 — REGNUM В Верхнем Тагиле (Свердловская область) скончался подросток, вдохнув газ из баллона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

13-летний школьник вдохнул пары газовой смеси из баллона, купленного в магазине. Рядом находились дети, они вызвали скорую. Когда медики прибыли, подросток уже был мёртв.

«Несовершеннолетний воспитывался в полной семье, однако состоял на внутришкольном учете и на учете в органах системы профилактики», — уточнили в прокуратуре.

Надзорное ведомство проверит, как соблюдались требования законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Будет дана правовая оценка деятельности органов системы профилактики по работе с указанным подростком и его семьёй.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кировграде скончалась девочка, которая опрокинула на себя кастрюлю с кипятком. Мать не вызвала скорую, женщину признали виновной в оставлении ребёнка в опасности.

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