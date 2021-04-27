Дакка, , 13:38 — REGNUM Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» одобрена властями Республики Бангладеш для экстренного использования. Об этом 27 апреля сообщает агентство Bloomberg.

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По информации источника, первая партия российского препарата от нового заболевания должна прибыть в страну уже в мае нынешнего года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что заседание по вопросу включения российской вакцины «Спутник V» в список препаратов, которые рекомендует для экстренного применения Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), пока не намечено.