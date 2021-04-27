Рязань, , 13:37 — REGNUM В Рязанской области 27 апреля выявлено 45 носителей коронавируса, что на пять меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Выписаны после лечения 49 пациентов, четыре человека скончались.

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,16%. Всего в Рязанской области COVID-19 подтверждён у 27 659 жителей. Выздоровели 26 125 человек.

От осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончались 443 пациента.