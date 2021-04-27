Москва, , 13:33 — REGNUM В центре Москвы на Манежной площади скончалась 18-летняя девушка из Башкирии, сообщает 27 апреля телеканал РЕН ТВ.

По данным СМИ, происшествие случилось 26 апреля. Девушка гуляла вместе с матерью по Манежной площади. Ей стало плохо, на место вызвали скорую помощь. Прибывшие врачи не смогли спасти жизнь гостьи города.

Уточняется, что девушка была неизлечимо больна. Правоохранительные органы проводят проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, в Карачаево-Черкесии врач Хабезской центральной районной больницы попала под следствие из-за гибели неродившегося ребенка.

Читайте ранее в этом сюжете: В Карачаево-Черкесии врача обвиняют в гибели ребенка