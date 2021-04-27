Красногорск, , 13:40 — REGNUM Для работников бригад скорой медицинской помощи в Подмосковье будут введены новые поощрения. Об этом 27 апреля сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам главы региона, в Подмосковье есть нехватка машин и оборудования для скорой помощи. Этот вопрос закрыть легко, но куда сложнее решить проблему нехватки кадров. Для этого необходимо подготовить специальную систему поощрений, считает губернатор.

«Мы купим машины и оборудование — в этом нет особой проблемы. Сейчас на линии ежедневно работает 590 бригад, но нужно больше — порядка 750. Поэтому прошу блок здравоохранения предложить дополнительную систему мотивации для медиков, которые готовы трудиться на этом сложном участке», — сказал Воробьев.

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