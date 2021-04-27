Джакарта, , 13:31 — REGNUM В Индонезии за сутки выявили 4656 случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

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По состоянию на 27 апреля 2021 года в Индонезии выявили 1 651 794 носителя коронавируса.

Согласно данным целевой группы по борьбе с коронавирусом, за сутки количество пациентов, выздоровевших после заражения SARS-CoV-2, увеличилось на 4884 человека. Побороть коронавирус в стране смогли 1 506 599 человек.

В период с 26 по 27 апреля 2021 года от COVID-19 скончались 168 жителей Индонезии. Всего пандемия унесла жизни 44 939 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, посольство США в Индонезии объявило о дополнительном финансировании в размере $3,5 млн для активизации усилий по вакцинации против коронавируса в Индонезии.

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