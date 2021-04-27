Рим, , 13:33 — REGNUM Спортивное подразделение Lamborghini — Squadra Corse представило модифицированную версию модели Lamborghini Huracan. Видео с автомобилем размещено на официальном YouTube-канале компании.

Информации о спорткаре пока очень мало. Также неизвестно, в каких гонках авто будет участвовать.

Под видео сообщается, что это «новейший спорткар для автоспорта». Также автопроизводитель обещает «беспрецедентные впечатления от вождения».

Внешне новый автомобиль выделяется узкой передней и задней оптикой, а также широкими крыльями и вентиляционными отверстиями в кузове перед задними колёсами. Ещё один воздухозаборник установлен на крыше автомобиля. Он предназначен для направления воздуха в моторный отсек.

Также стоит отметить, что модель получила габаритное антикрыло на корме, а также большой диффузор под задним бампером.

Напомним, в апреле компания Squadra Corse выпустила четырёхсотый гоночный автомобиль Huracan. Модель стала победителем в гонках Rolex 24 at Daytona, а также дважды брала первое место на гонках 12 Hours of Sebring.

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