Улан-Удэ, , 13:30 — REGNUM В Бурятии завершили восстановление танка времён Великой Отечественной войны ИС-2 или «Иосиф Сталин». На полигоне проведены первые ходовые испытания, сообщает телеканал «Ариг Ус».

Боевую машину на ходу одними из первым опробовали чемпионы мира по танковому биатлону.

«Если сравнивать с нынешними образцами вооружения, я вот не представляю, как наши предки всё-таки побеждали и воевали на таких образцах техники», — отметил по итогам испытаний Саян Самбуев.

«Машина — огонь!» — комментируют военные.

Как сообщало ИА REGNUM, легендарный тяжёлый танк вместе со средним Т-34 и установкой БМ-13 «Катюша» проедет по главной площади столицы Бурятии Улан-Удэ 9 мая, возглавив механизированную колонну на параде Победы.

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