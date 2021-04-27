Киев, , 13:37 — REGNUM Верховная рада Украины не проголосует за отставку министра здравоохранения страны Максима Степанова. Об этом заявил депутат от фракции «Слуга народа» Фёдор Вениславский 27 апреля в комментарии информационному агентству «УНН».

"Вопрос отставки министра здравоохранения Максима Степанова не имел и не найдёт поддержки в Верховной раде. К тому же глава минздрава делает всё, что требуют обстоятельства и позволяют выделенные финансовые ресурсы», — сказал парламентарий.

Вениславский добавил, что Степанов работает максимально эффективно в условиях пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о возможной отставке Степанова заявил депутат Верховной рады от фракции «Еропейская солидарность» Алексей Гончаренко.

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