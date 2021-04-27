Вашингтон, , 13:53 — REGNUM Американская певица Билли Айлиш выпустила тизер нового клипа на песню Happier Than Ever. Видео попало в тренды русскоязычного YouTube 27 апреля.

Песня Happier Than Ever упоминалась в документальном фильме «Билли Айлиш: Слегка размытый мир», но официально нигде не была представлена. Точная дата выхода сингла и клипа на него пока неизвестны.

Добавим, что 15-секундный тизер за сутки посмотрели более трёх миллионов человек. А 720 тыс. из них поставили видео отметку «мне нравится».

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