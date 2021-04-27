Уфа, , 13:31 — REGNUM Права более 500 граждан на получение компенсации по оплате услуг ЖКХ восстановлены в Башкирии после вмешательства прокуратуры республики. Об этом 27 апреля сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Сотрудники прокуратуры установили, что в феврале 2021 года МУП «Октябрьсккомунводоканал» необоснованно приостановил инвалиду выплату компенсации якобы из-за наличия задолженности за жилищно-коммунальные услуги за предшествующий месяц.

Было установлено, что это произошло в результате технического сбоя в программе, в результате которого в филиал Республиканского центра социальной поддержки населения была отправлена ложная информация о наличии долга.

Отмечается, что подобные факты были допущены в отношении свыше 500 льготников.

Сотрудники прокуратуры внесли в адрес руководства МУП «Октябрьсккомунводоканал» представление об устранении данных нарушений. В результате права инвалида и других льготников восстановлены.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что жителям Башкирии вернули свыше 34 млн рублей переплаты за отопление.