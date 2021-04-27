Москва, , 13:33 — REGNUM Российский президент Владимир Путин может посмотреть фильм «Девятаев» о подвиге советского лётчика, который совершил побег из концлагеря нацистов. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 27 апреля журналистам.

Пескова спросили, обратили ли внимание в Кремле на эту картину, которая готовится к выходу. Он ответил, что фильм в Кремле ждали и интересовались, когда он будет готов. Его посмотрят с удовольствием.

«Безусловно, президент Путин может его посмотреть», — сказал Песков.

Биографическая драма Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова «Девятаев» рассказывает о событиях 1945 года, когда советский лётчик Михаил Девятаев (1917−2002) возглавил побег группы военнопленных из концлагеря на острове Узедом в Германии.

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