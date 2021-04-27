Сеул, , 13:28 — REGNUM Сеул призвал Пхеньян выполнять достигнутые ранее мирные договорённости и согласиться на переговоры. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление министра объединения Южной Кореи Ли Ин Ёна.

Данное заявление он сделал 27 апреля на церемонии по случаю третьей годовщины Пханмунчжомской декларации, принятой по итогам межкорейского саммита в 2018 году.

Министр напомнил, что Сеул готов возобновить переговоры с Пхеньяном «в любое время, в любом месте и в любом формате», а также выразил сожаление по поводу того, что за последние три года не удалось добиться прогресса в улучшении двусторонних отношений.