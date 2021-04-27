Ростов-на-Дону, , 13:24 — REGNUM Более 160,5 млн рублей направят власти Ростовской области на обеспечение людей, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, дорогостоящими лекарствами. Об этом ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Дорогостоящими препаратам до конца 2021 года обеспечат 14 пациентов, страдающих спинальной мышечной атрофией. На эти цели направят более 90 млн рублей. Ещё более 68,5 млн рублей направят на закупку препаратов и специализированных продуктов для вновь выявленных пациентов.

ИА REGNUM сообщало, что в январе 2021 года президент РФ Владимир Путин объявил о создании фонда для помощи детям с редкими заболеваниями «Круг добра». Как предполагается, казна организации будет наполняться за счёт налогов на доходы для физических лиц свыше 5 млн рублей в год.