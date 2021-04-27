Пермь, , 13:21 — REGNUM В Перми в рамках «Часа депутата» на пленарном заседании гордумы 27 апреля заместитель главы администрации города Виктор Агеев отчитался об итогах реализации нацпроектов в 2020 году и планах на 2021 год. Критике подверглась часть, в которой речь шла о благоустройстве дворов, сообщают СМИ.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» отремонтировано 87 дворов, прилегающих к 152 многоквартирным домам. На благоустройство дворов потрачено 289 млн рублей. По словам Агеева, 42% пермяков, проживающих в многоквартирных домах, имеют обустроенные придомовые территории.

Депутат гордумы Вероника Куликова, обратила внимание, что администрация Перми, называя проценты, не говорит об абсолютном количестве дворов в Перми, которым требуется благоустройство, сообщает портал properm.ru.

«На следующий год в рамках нацпроекта заложено 267 млн рублей на благоустройство 102 дворов, то есть 2,6 млн рублей на один двор. При этом траты на архитектурную подсветку составляют почти 800 млн рублей. Если бы эту сумму перенаправили, то могли бы благоустроить больше 300 дворов! Думаю, жители бы точно оценили. Кроме как показухой [такие траты на подсветку] назвать не могу», — сказала политик.

По данным СМИ, к 300-летию Перми на архитектурную подсветку города планируют потратить более 781 млн рублей (в среднем по 9,5 млн рублей на одно здание).