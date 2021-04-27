Белгород, , 13:27 — REGNUM Пункт вакцинации от COVID-19 открылся на территории Марфо-Мариинского монастыря в Белгороде. Это первый опыт в России, сообщили 27 апреля корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Мобильный прививочный пункт работает по воскресеньям. В преддверии празднования православной Пасхи к верующим обратился митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, который подчеркнул важность вакцинации.

«Когда мы приходим к врачам, и они выписывают нам рецепт от наших болезней, то почему мы не доверяем, когда они призывают нас прививаться» — сказал митрополит.

Всего в Белгородской области работает 74 пункта вакцинации и 71 мобильная бригада.