Москва, , 13:21 — REGNUM Московский городской суд наложил запреты на действия сотрудников «Фонда борьбы с коррупцией» и «Фонда защиты прав граждан» (ФБК и ФЗПГ, признаны в России НКО — иностранными агентами) до решения вопроса о признании этих организаций экстремистскими. Об этом 27 апреля сообщили в пресс-службе суда.

«Судьей Мосгорсуда вынесено определение о применении мер предварительной защиты в виде запрета определенных действий в отношении некоммерческих организаций ФБК и ФЗПГ (признаны в России НКО — иностранными агентами)», — сообщили в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее московский городской суд зарегистрировал иск прокуратуры о признании экстремистскими трёх структур, связанных с осуждённым блогером Алексеем Навальным.

Ранее адвокат Иван Павлов сообщил, что, согласно решению суда, на сайтах и в социальных сетях размещаются экстремистские материалы, призывы к массовым беспорядкам, участию в несогласованных акциях.

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