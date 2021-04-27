Ярославль, 27 апреля, 2021, 13:21 — ИА Регнум. В правительстве Ярославской области подтвердили необходимость тестирования на коронавирус участников заседания Ярославской областной думы 29 апреля, где будет рассмотрен отчёт губернатора Дмитрия Миронова. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве, это обычное условие для всех участников мероприятий региональной администрации с начала пандемии.

Yarregion.ru Ярославская областная дума

В правительстве объяснили меры заботой о здоровье всех участников заседания Ярославской областной думы, в том числе и депутатов. Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководители оппозиционных фракций возмутились требованием пройти тест накануне заседания думы. В пресс-службе облдумы факт требования тестирования отрицают.