Нур-Султан, 27 апреля 2021, 13:20 — REGNUM Заместителем генерального прокурора Казахстана назначен Асет Чиндалиев. Соответствующий указ президента республики Касым-Жомарта Токаева опубликован 27 апреля на сайте главы государства.
Ранее государственный служащий руководил аппаратом надзорного ведомства. Чиндалиев сменил на посту заместителя генпрокурора Марата Ахметжанова, который возглавил агентство по противодействию коррупции.
Асет Чиндалиев родился 5 марта 1977 года в селе Мерке Джамбульской области КазССР. С 2010 года работал инспектором отдела правоохранительной системы в администрации президента Казахстана.