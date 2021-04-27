Курган, , 13:19 — REGNUM В Курганской области к 27 апреля подтверждены 33 новых случая заражения коронавирусом. Из них 18 зафиксировано в Кургане, сообщает региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 34 случая.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 27 апреля выявлен 20 291 случай заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 18 857 человек, скончались 386 пациентов с COVID-19 (на три человека больше, чем днём ранее).