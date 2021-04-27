Киев, 27 апреля 2021, 13:24 — REGNUM Министерство иностранных дел Украины объявило нежелательной персоной российского консула в Одессе и потребовало покинуть территорию страны до 30 апреля 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.
Данная мера была принята «в ответ» на объявление 26 апреля «persona non grata» сотрудника посольства Украины в Москве.
В МИД Украины добавили, что будут реагировать на «провокации» против дипломатов со стороны России.
Напомним, ранее представитель МИД Украины Олег Николенко анонсировал высылку российского дипломата в ответ на дипломатический конфликт, инициированный самой Украиной.
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