Киев, , 13:24 — REGNUM Министерство иностранных дел Украины объявило нежелательной персоной российского консула в Одессе и потребовало покинуть территорию страны до 30 апреля 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

Данная мера была принята «в ответ» на объявление 26 апреля «persona non grata» сотрудника посольства Украины в Москве.

«В ответ МИД Украины объявляет консула генерального консульства РФ в Одессе нежелательной для дальнейшего пребывания на территории Украины персоной. Он должен покинуть территорию Украины до конца дня 30 апреля 2021 года», — сказано в сообщении.

В МИД Украины добавили, что будут реагировать на «провокации» против дипломатов со стороны России.

Напомним, ранее представитель МИД Украины Олег Николенко анонсировал высылку российского дипломата в ответ на дипломатический конфликт, инициированный самой Украиной.

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