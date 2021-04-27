Санкт-Петербург, , 13:18 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил правительству РФ поднимать вопрос о создании США систем лабораторий по всему миру, а также допустил, что пандемия коронавируса стала следствием утечки из такой лаборатории в Китае, передает корреспондент ИА REGNUM 27 апреля.

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«Меньше потеряли во время Второй мировой войны некоторые страны, чем сейчас потери. При этом все молчат. Вот, исходя из того, как молчат сателлиты США, исходя из того, как сами США молчат, можно сделать вывод один, что совершенно очевидно, что это связано с тем, что у них произошла какая-то утечка, — в тех лабораториях, которые они по всему миру взяли и насоздавали. Было бы правильно правительству эти вопросы тоже поднять», — обратился Володин к вице-премьеру Татьяне Голиковой в ходе заседания Совета законодателей.

Он считает, что США должны выплатить компенсации пострадавшим странам от коронавируса.

«Пускай останавливают эти исследования свои, следствием которых, возможно стал этот вирус. И думают о том, как компенсировать всем странам, которые от этого пострадали. Понятно, его обнаружили в Ухане, но в Ухане, опять-таки, лаборатория чья была? Американская, они там финансировали», — рассуждает парламентарий.

Он обратил внимание на то, что американские лаборатории по изучению и, возможно, созданию биологического оружия, сейчас созданы и в Грузии, и в других странах Восточной Европы.

«Но это надо брать под контроль. Но наряду с той огромной работой, которая вами ведется, правительству эти вопросы надо поднимать», — заявил спикер Госдумы.

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