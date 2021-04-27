Москва, , 13:18 — REGNUM Пригородные пассажирские компании в России получат финансовую поддержку от государства. Так, на сохранение маршрутов электричек им будет направлено около 6 млрд рублей. об этом сегодня, 27 апреля, в ходе заседания правительства РФ заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Правительство сегодня примет ряд решений, чтобы оказать поддержку отрасли железнодорожного транспорта. Выделим почти 6 млрд рублей пригородным пассажирским компаниям», — подчеркнул Мишустин.

По его словам, это позволит не только сохранить, но и расширить наиболее востребованные направления электричек, в том числе — к местам отдыха.

«Кроме того, ещё свыше 5,5 млрд рублей направим на поддержку пассажирских поездов дальнего следования», — добавил глава российского правительства.

За счёт этих средств планируется сохранить доступные по цене билеты, обновить подвижной состав, включая приобретение новых, более современных и удобных вагонов.

Российский премьер-министр напомнил, что в период майский праздников многие жители России отправятся на электричках и на поезде на дачи, к родственникам и друзьям в другие города. Мишустин подчеркнул важность того, что «это было безопасно и с комфортом, как на пригородных маршрутах, так и на дальние расстояния».