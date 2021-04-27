Саратов, , 13:34 — REGNUM В Саратовской области полностью привившихся от новой коронавирусной инфекции насчитывается на 27 апреля 109 413 человек. Однократно вакцинацию прошли 172 116 жителей, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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За сутки провакцинировано 3370 жителей. Вторым компонентом антиковидной вакцины привили за вчерашний день 1359 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Саратовская область готова к поступлению очередных массовых партий вакцин от COVID-19. В связи с этим министр здравоохранения Олег Костин поручил проработать новые направления организации вакцинальной кампании, максимально удовлетворив потребность населения в этом.

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