Санкт-Петербург, , 13:17 — REGNUM Первый этап экспертизы российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» экспертами Европейского агентства лекарственных средств завершён. Об этом в ходе заседания Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

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«У нас завершился первый этап [экспертизы вакцины «Спутник V» представителями Европейского агентства лекарственных средств]», — сказал Мурашко.

По его словам, в министерстве ожидают отчеты об итогах процедуры и готовятся к проверке на производственных площадках: «В этом вопросе мы активно работаем».