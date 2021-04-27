Новосибирск, 27 апреля 2021, 13:17 — REGNUM Ученики выпускных классов новосибирских школ продолжат учиться с 4 по 7 мая. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщил мэр Анатолий Локоть.
«На майские праздники будет продолжен учебный процесс для выпускных классов — 9 и 11, — цитирует издание «Сиб.фм» градоначальника. — По остальным предварительно так: непосредственно администрация школ принимает решения. В случае, если они примут решение о каникулах на вот этот период, то тогда для них на такое же количество часов, дней, будет продлён учебный год. Но это предварительная информация».
По словам мэра, окончательное решение примет министерство образования Новосибирской области.